"San Piero a Sieve batte Pietrasanta: la capolista si impone 3-1"

San piero a sieve

2

pietrasanta

1

SAN PIERO A SIEVE: Sequi (25’ Rita),, Falaschi (77’Lukolic), Bonifazi, Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino (80’Fedele), Gori, Jori (81’ Giani, Baroncelli, Cassai (52’ Barzagli). All.: Signorini.

PIETRASANTA: Mariani, Szabo (52’ Falorni), Laucci, Ghelardoni (62’Tosi) , Togneri, Da Prato, Sessa, Bonuccelli, Mengali, Vettori, Pinelli. All.: Bucci.

Arbitro: Rosini di Arezzo.

Reti: 64’ Baroncelli, 80’ Gori, 89’ rig. Mengali.

SAN PIERO A SIEVE – Niente da fare. Contro la capolista San Piero a Sieve l’impegno e forza di volontà non è bastato al Pietrasanta di Bucci per capitalizzare al meglio il risultato. Dopo un primo tempo stanzialmente equilibrato, nella ripresa la squadra mugellana s’impone di prepotenza. Prima Baroncelli su una conclusione da fuori area, poi su un cross il portiere Mariani para ma non trattiene. Raccoglie Gori che segna il raddoppio. Il Pietrasanta cerca di reagire con tutte le forze a disposizione, ma è troppo fragile per lasciare il segno. Nel finale, gli ospiti accorciano su rigore di Mengali.