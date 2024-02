San Piero a Sieve in trasferta. Il Luco a caccia del rilancio. Ultimo turno infrasettimanale

Per il campionato di Promozione oggi, si gioca l’ultimo turno infrasettimanale del girone "A" relativo alla 9ª giornata di ritorno. Riposa Castelnuovo Garfagnana. Queste le partite in programma alle 15, alcune invece si giocano con orari diversi.

Viareggio-A.G. Dicomano.

Rinfrancato dal successo nel derby contro il Luco, la squadra di Governi si reca a far visita alla capolista Viareggio puntando ad ottenere un risultato positivo, confidando su Nardoni, Bencini, Reggioli e Paggetti.

Monsummano-Settimello.

Per il Settimello è piena emergenza. L’allenatore Giannini oltre ai vari Kowalski, Moussa, Giusti, Orlandi, Calabretta e Lepri infortunati, dovrà rinunciare pure a Gambini e Francini, con i giovani Angiolini e Gasparrini pronti a dare una mano.

Luco-Real Cerretese.

Smaltita la delusione per la sconfitta subita a Dicomano, il Luco vuole tornare al successo per risalire in classifica. Maenza e Alivernini ci saranno, Cianferoni è infortunato.

Pieve Fosciana-S. Piero a Sieve.

Per il San Piero si prospetta una trasferta insidiosa sul campo del fanalino Pieve Fosciana che torna in gioco dopo il turno di riposo. L’allenatore Signorini ha chiesto il massimo sforzo per arrivare ai tre punti in considerazione che domenica spetterà alla sua squadra effettuare il turno di riposo. Tutti presente con Baroncelli in dubbio. Santilli e Fedele pronti a tornare al gol.

Infine, queste le altre gare: Maliseti-Pontremolese, Pietrasanta-Larcianese (ore 17), Casalguidi-San Marco Avenza (ore 20) e Viaccia-Lampo Meridien (ore 20,30).

G. Puleri