San Quirico-Viciomaggio: pari e spareggio. Gracciano e Pianella sconfitte a domicilio

SAN QUIRICO D’ORCIA – Tutto rinviato, presumibilmente alla settimana prossima: sarà necessario attendere ancora prima di conoscere la vincitrice del Girone F della Prima Categoria Toscana. Lo 0-0 maturato ieri, infatti, lascia San Quirico e Viciomaggio a pari punti, e costringerà le due squadre ad affrontarsi di nuovo in campo neutro. Poche le emozioni nella prima frazione, mentre la ripresa si accende al 53’, quando il San Quirico perde Varone per un rosso diretto. Pur in dieci per quasi un intero tempo, i padroni di casa resistono caparbiamente, e sfiorano la vittoria in almeno due occasioni, mentre il Viciomaggio non riesce a sfruttare la superiorità numerica.