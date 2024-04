Sangio, Benucci in dubbio

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese vuol tagliare il traguardo salvezza e per essere sicura di centrare l’obiettivo dovrà, domani, alle 15, battere il Poggibonsi dell’ex Stefano Calderini che, dall’inizio del girone di ritorno, compreso il successo di domenica, ha totalizzato la bellezza di 32 punti. L’11 giallo rosso è reduce da quattro vittorie consecutive, ha ampiamente raggiunto quello che la società aveva chiesto l’estate scorsa e sarà di scena al Fedini con l’intento di non regalare niente per guadagnare più possibile posizioni di classifica e chiudere, così, alla grande, un torneo che a 180 minuti dalla conclusione deve ancora emettere alcuni verdetti dopo le retrocessioni matematiche di Ponsacco e Cenaia. Atos Rigucci, alle prese con una lunga lista di infortunati ormai da alcune settimane, ha praticamente le scelte scontate considerato che all’appello mancheranno almeno cinque dei titolari che, dall’inizio del girone di ritorno, hanno permesso questa importante risalita in classifica con la concreta possibilità di salvarsi a un turno dal termine della stagione regolare.

Non saranno sicuramente a disposizione il portiere Barberini, i difensori Lorenzoni e Antezza. che solo per fare numero andrà in panchina come già accaduto nelle ultime settimane, i centrocampisti Massai e Romanelli e forse Bartolozzi assieme al fantasista Benucci ma su quest’ultimi due sarà presa una decisione nelle prossime ore.

Non si sono praticamente mai allenati nel corso della settimana, appare difficile che possano essere schierati dal primo minuto. Anche il difensore Masetti, in verità, è stato colpito da un attacco febbrile ma non sembra a rischio la sua presenza. Al netto di tutti questi indisponibili si andrà comunque avanti col classico 3-5-1-1 con Pertica nei tre in difesa, Di Rienzo e Gianassi esterni a centrocampo supportati al centro da Nannini, Disegni e Baldesi con Cicarevic a supporto di uno tra Rotondo e Canessa.

In caso di vittoria, come detto, sarà salvezza matematica ma anche con un punto o, peggio ancora, una sconfitta potrebbe essere centrato l’obiettivo se Orvietana e Real Forte Querceta dovessero uscire sconfitte dagli impegni in calendario rispettivamente a Grosseto e Gavorrano, al cospetto di due compagini che nutrono ancora delle speranze di poter vincere il campionato. Sangiovannese-Poggibonsi sarà l’occasione anche per rinnovare il gemellaggio tra le due tifoserie, con un pranzo prima della partita a suggellare questa amicizia che dura ormai da molti anni.

Massimo Bagiardi