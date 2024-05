Sangio, Bucciarelli in bilico

Si apre una nuova settimana e in casa della Sangiovannese le riunioni vanno avanti per pianificare il futuro. Qualcosa potrebbe venire fuori già dalle prossime ore, tipo l’ufficialità dell’addio ad Atos Rigucci che per motivi lavorativi non potrà proseguire la sua avventura in azzurro. In bilico c’è anche la posizione del direttore sportivo Marcello Bucciarelli, il cui destino non è ancora del tutto chiaro anche per le voci che circolano sul presunto interessamento al responsabile del settore giovanile dell’Arezzo Giorgio Contu. Il dirigente di Castellina in Chianti rivendica però il proprio operato, al netto di quello che accadrà in futuro si dice soddisfatto per quanto fatto soprattutto nel corso della rivoluzione invernale che ha portato in dote la bellezza di undici nuovi calciatori: "Ed proprio per questo - afferma Bucciarelli - che sento di avere la coscienza a posto perché tutti gli arrivi ratificati nel mercato invernale non sono stati frutto del caso ma di un’attenta valutazione che, assieme al mister e a Giuseppe Morandini oltre a Cristiano Caleri, abbiamo fatto per cercare di ottenere quello che, con grande merito, è stato messo a frutto sul rettangolo di gioco. Vi dirò di più, se non avessimo avuto tutti quegli infortuni ci saremmo salvati ben prima della penultima giornata e questo avvalora, ancora di più, il nostro lavoro". Su quello che potrebbe accadere in futuro tutto è ancora in bilico, il rapporto tra lui e i vertici societari è molto sereno: "Non ci sono frizioni tra me e i vertici e societari, ne parleremo in questi giorni circa il mio futuro ma, come detto, sono molto sereno proprio perché ho lavorato con grande impegno riuscendo, alla pari di tutti i ragazzi, a ottenere un risultato che rappresenta una sorta di impresa. tra l’altro, ho anche dei piccoli problemi personali che potrebbero farmi optare per cambiare aria ma di questo ne parlerò serenamente con la dirigenza e, solo dopo un’attenta valutazione, decideremo cosa fare. Nel frattempo io sono già al lavoro, ho visto diverse partite e messo sul mio taccuino alcuni nomi che potrebbero tornare comodo in futuro".

L’idea della società sarebbe quella di poter confermare l’organico in più figure possibili, sotto questo punto di vista è ancora prematuro parlare di trattative avviate proprio perché si sta cercando di riorganizzare, nel minor tempo possibile, l’assetto societario dopo la tragica scomparsa di Marco Merli.

Massimo Bagiardi