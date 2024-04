Sangio, caccia all’impresa storica. Sfida al Livorno in corsa per i playoff. In 200 all’Ardenza, le scelte di Rigucci

di Massimo Bagiardi

Una Sangiovannese ridotta ai minimi termini a causa dei tanti indisponibili, gioca questo pomeriggio a Livorno al cospetto degli amaranto che, dopo la sconfitta di domenica a Figline, sono ormai fuori dai giochi per quel che concerne il primo posto.

Agli azzurri mancano due-tre punti per brindare alla permanenza in categoria. Atos Rigucci, al netto delle tante assenze, confida in una grande prestazione dei suoi convinto anche dalla spensieratezza che il gruppo può vantare per una classifica non rassicurante al 100% ma comunque positiva dopo la grande rincorsa compiuta da gennaio a oggi.

"Purtroppo è ormai prassi che non posso vantare tutto l’organico a disposizione, dal mio arrivo praticamente ho sempre avuto diversi grattacapi per fare la formazione ma ciò non deve rappresentare assolutamente un’alibi".

Riguardo l’11 pronto a essere schierato in campo non sembra recuperabile Benucci mentre Cicarevic, pur non al 100% della condizione, potrebbe partire dal primo minuto alle spalle di uno tra Rotondo e Canessa, che alla pari del compagno Disegni è un livornese doc. Saranno circa 200 i sostenitori azzurri al seguito.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

LIVORNO (4-3-1-2): Facchetti; Frroku, Ronchi, Schiaroli, Curcio; Nardi, Likaxhiu, Bellini; Giordani; Menga, Cori. All. Pascali. SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo, Nannini, Baldesi, Disegni, Gianassi; Cicarevic; Rotondo. All. Rigucci.

Arbitro: Buzzone di Enna.