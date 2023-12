Sangio, resta Rigucci: il Trestina nel mirino

di Massimo Bagiardi

Nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica dopo i divorzi da Rosseti e Regolanti avvenuti nella giornata di lunedì, cui seguirà molto probabilmente a ore quello di Oubakent, la Sangiovannese torna in campo per il turno pre-natalizio di campionato ospitando al Fedini il lanciatissimo Trestina, reduce addirittura da quattro vittorie consecutive. Atos Rigucci, che è tornato definitivamente alla guida della squadra dopo le voci di un suo presunto addio circolate sempre lunedì pomeriggio, ha l’organico ridotto ai minimi termini ciononostante confida di poter fronteggiare, ad armi pari, una formazione partita a fari spenti ma che, cammin facendo, sta portando avanti una stagione in modo onorevole. Tutto il contrario, praticamente, di quello che accade in casa azzurra; in estate si era costruito un parco giocatori che potesse puntare ad un campionato tranquillo, col tempo i problemi sono emersi inesorabili e, aldilà del cambio di allenatore, non c’è stata alcuna scossa nelle ultime settimane basti pensare che è arrivata soltanto una vittoria, giusto due settimane fa in casa contro il fanalino di coda Cenaia e altri risultati avversi, tra tutti quello di Poggibonsi, che ha scatenato la rivoluzione tecnica che potrebbe non essere finita con gli addì ufficializzati lunedì.

Venendo però alla gara di oggi, come già detto mister Rigucci dovrà fare di necessità virtù e mentre in avanti è certa la presenza di Canessa come punta centrale, c’è da risolvere il problema legato al reparto difensivo che, già in emergenza dopo l’infortunio di Lorenzoni, deve ora contare anche l’assenza dell’ex capitano Rosseti. Non è da escludere che venga promosso, direttamente dalla formazione Juniores il 2006 Chelli che affiancherebbe Farini con di Rienzo a destra e Simonti a sinistra. L’impiego del giovane centrale difensivo potrebbe, poi, portare anche al ritorno tra i pali del 2001 Timperanza dopo oltre un mese di assenza causa l’investitura a titolare del 2005 Barberini. Nelle fila dei bianconeri tifernati, c’è il dubbio legato alle condizioni di Di Nolfo in assoluto l’attaccante di maggior talento del gruppo di Ciampelli. Arbitrerà la gara Alessandro Dallagà di Rovigo.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) SANGIOVANNESE (4-3-3): Timperanza; Di Rienzo, Farini, Chelli, Simonti; Nannini, Disegni, Sacchini; Benucci, Canessa, Bartolozzi. All. Rigucci.

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Irione, Contucci, Sensi, Dottori; Conti, Menghi, Marietti; Tascini, Di Nolfo, Belli. All. Ciampelli.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.