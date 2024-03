"Sangiovannese-Seravezza: naufragio difensivo, solo Putzolu si salva"

LAGOMARSINI 5,5 Non ha colpe suoi gol presi... ma comunque ne prende 4, che in casa sono davvero tanti.

SALERNO 6 Il più propositivo dei suoi, con tanti cross ben fatti da destra tra cui l’assist per l’1-1 di Benedetti. Però difensivamente anche lui è parte di un reparto che ieri ha naufragato d’insieme.

MANNUCCI 5 Il voto brutto è inevitabile anche se le colpe non sono della difesa in sé ma in generale della fase difensiva.

COLY 5 Anche per lui vale il discorso di Mannucci. Non ci sono colpe specifiche... ma la fragilità difensiva è evidente ogni volta che la Sangiovannese viene su.

IVANI 5 Spinge poco, facendo fatica a saltar l’uomo. Coinvolto nel disastro difensivo. Poteva far meglio nell’aggressione su Pertica sul 3-1.

BEDINI 5 Mai visto un Bedini così negativo nella prestazione. Sbaglia tantissimi passaggi. (dal 56’ Camarlinghi 5,5 Entra senza incidere granché... però almeno prova qualche giocata)

SIMONETTI 4,5 La partita il Seravezza la perde soprattutto in mezzo al campo. Anche lui commette vari errori. E poi rovina la giornata beccandosi il rosso.

BRUGOGNONE 5 Non è al meglio e si vede. Incidenza offensiva quasi nulla. (dal 52’ Sforzi 5 Entra sfiorando subito il gol di testa ma poi perde male la palla da cui viene il 3-1 e da lì non si riprende più, sbagliando tanti tocchi)

MUGELLI 5 Da ex non lascia il segno. Dopo i 3 gol di fila stavolta è stato impalpabile. (dal 69’ Delorie 5,5 Ingresso non con l’atteggiamento giusto)

PUTZOLU 6 Ultimo a mollare dei suoi. In un paio di scene dei gol subiti è coinvolto anche lui, però è stato fra i pochissimi a salvarsi per come ha trattato la palla e per il piglio che c’ha messo.

BENEDETTI 6 Sufficienza per il bel gol di testa e per la punizione ben calciata (con la traversa a negargli il 2-2).

S.F.