"Sangiovannese vince 2-1 contro Poggibonsi in una partita segnata dalla tragedia"

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI

1

SANGIOVANNESE (3-4-2-1) Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo (4’ st Canessa), Nannini, Baldesi, Gianassi; Senesi (37’ st Shenaj), Cicarevic (4’ st Bartolozzi); Rotondo (18’ st Disegni). A disp: Perone, Chelli, Orselli, Antezza, Caprio. All. Rigucci

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Rocchetti, Martucci, Cecchi, Coriano; Bigica (19’ st Mazzoli), Gistri, Barbera (19’ st Marcucci); Bellini (9’ st Motti), Vitiello (22’ st Cecconi), Purro. A disp: Di Bonito, Camilli, Corcione, Borri, Di Paola. L All. Calderini

Arbitro: Valentini di Brindisi (Bologna di Vasto e Giancristofaro di Lanciano)

Reti: 8’ pt Rotondo (S), 10’ pt aut. Farini (P), 7’ st Canessa (S)

Note: Ammoniti: Bigica, Canessa

SAN GIOVANNI – Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la striscia positiva del Poggibonsi che deve arrendersi alla Sangiovannese, in un confronto giocato in un clima surreale per la prematura scomparsa ieri mattina di uno dei maggiori referenti della società come Marco Merli. 3-4-2-1 per Rigucci, 4-3-3 per il team di Calderini. Dopo otto minuti dal fischio di avvio la Sangiovannese passa in vantaggio. Pallone in profondità per Rotondo che, complice anche un errato disimpegno della difesa ospite, si presenta a tutto tu con Pacini e lo batte. Tre giri di orologio il Poggibonsi pareggia. Il mancino di Purro mette nel mezzo un cross ben calibrato che trova la deviazione fortuita di Farini a spiazzare Timperanza. Gli ospiti sono più padroni del campo ma il gioco si fermerà tra il 30’ e il 40’ per un malore a un tifoso locale. Nella ripresa sono sempre gli ospiti avere il pallino della situazione ma un doppio cambio operato da Rigucci con l’ingresso in campo di Bartolozzi e Canessa risulta decisivo al 7’: cross del primo, tocco sotto porta dell’attaccante livornese e nuovo vantaggio dei padroni di casa. Il Poggibonsi non è però assolutamente domo, crea pericoli a più riprese verso la porta di Timperanza. Al triplice fischio, la Sangiovannese festeggia la permanenza in categoria.