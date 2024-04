Sangiustese. "Condizionati dal rosso a Tulli»

"Nel primo tempo non abbiamo interpretato bene la gara, nella ripresa siamo rientrati in campo con un atteggiamento diverso, siamo stati più propositivi, abbiamo parteggiato, ma l’espulsione di Tulli ha compromesso la gara". Andrea Mercanti (foto) ha guidato la Sangiustese nel match di Montegranaro dove in panchina ha sostituito lo squalificato Giandomenico. "Abbiamo sperato fino alla fine – aggiunge – di potere giocare in casa i playout, ci toccherà invece andare a Montegiorgio che è una squadra da affrontare con la massima attenzione. Ci prepareremo bene per non buttare via un anno".