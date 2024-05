Sangiustese, ultima chance: "Dobbiamo riscattarci"

"Ecco la possibilità per riscattare l’andamento della stagione mantenendo la categoria". È quanto dice Daniele Gianfelici (foto), direttore sportivo della Sangiustese, alla vigilia della gara a Montegiorgio in programma alle 16.30 di oggi. "Siamo consapevoli – aggiunge – di avere a disposizione un solo risultato nei 120 minuti e faremo di tutto per centrarlo". Del resto non ci sono alternative per la formazione allenata da Luigi Giandomenico se non la vittoria per tirare un sospiro di sollievo dopo un’annata negativa sotto ogni punto di vista. " All’inizio – ricorda il diesse – siamo partiti con ben altri obiettivi, poi purtroppo il campo ci ha presentato alcuni problemi che ci hanno condotto a giocare questa partita fondamentale". Adesso è inutile pensare a cosa non ha funzionato perché c’è solamente da chiudere bene la stagione fornendo una prestazione convincente a Montegiorgio che sarà animata dagli stessi obiettivi degli avversari. La Sangiustese non sarà al completo, mancherà lo squalificato Tulli. "Confido sulla determinazione, sull’attaccamento alla maglia e sulla volontà di vincere a ogni costo. Dobbiamo salvarci". È una Sangiustese che dovrà prestare molta attenzione alla fase difensiva perché i 50 gol al passivo in campionato costituiscono una nota dolente. "C’è da dare tutto. Abbiamo un obbligo morale – sottolinea Gianfelici – perché i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare il loro reale valore e quello della squadra, perché il club non merita tale situazione avendoci messo sempre nelle migliori condizioni". La partita sarà diretta da Artini di Firenze.

Alla stessa ora a Jesi l’arbitro bolognese Stanzani fischierà l’inizio dell’altro playout Jesina-Monturano dove gli ospiti hanno un solto risultato a disposizione.