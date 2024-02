Sangiustese, una delusione dietro l’altra. Mercanti: "A Jesi sarà una gara da vita o morte"

"Il Monturano ha avuto più fame di noi che oltretutto abbiamo regalato anche il primo tempo". È deluso Andrea Mercanti, allenatore della Sangiustese Vp in panchina al posto dello squalificato Luigi Giandomenico, per la sconfitta in uno scontro diretto dove sarebbe stato necessario un atteggiamento battagliero, di chi deve salvarsi. "Abbiamo preso gol evitabili – spiega – ma soprattutto loro hanno mostrato di avere più fame in tante situazioni e sono così riusciti a portare gli episodi dalla propria parte". La Sangiustese è penultima e la situazione sta diventando sempre più complicata, è la squadra ad avere subito il maggiore numero di reti (32).

"Occorre stare in silenzio – aggiunge Mercanti – e andare avanti cambiando totalmente atteggiamento. Noi dobbiamo fare un profondo esame di coscienza e preparare la gara contro la Jesina che deve essere da vita o da morte".