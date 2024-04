Sansepolcro al tappeto. La cura Catacchini non va

PIANESE

4

SANSEPOLCRO

0

PIANESE: De Fazio, Remy (80’ Tognetti), Lo Porto, Proietto (66’ Miccoli), Polidori, Di Martino, Boccadamo (77’ Kouko), Simeoni, Mignani, Ledonne (74’ Falconi), Mastropietro (63’ Bramante).

All: Prosperi.

SANSEPOLCRO: Distasio, Mariucci, Grassi, D’Angelo, Borgo, Della Spoletina, Fremura, Piermarini (75’ Ligi), Essoussi (82’ Brizzi), Ferri Marini (64’ Orlandi), Buzzi (64’ Pasquali).

All: Catacchini.

Arbitro: Dasso di Genova.

Reti: 27’ Ledonne rig., 60’ Mastropietro, 65’ Ledonne, 70’ Bramante.

Note - Ammoniti: Proietto, Mignani, Fremura e Mariucci. Espulso: Mariucci.

PIANCASTAGNAIO – Netto ko del Sansepolcro in casa della capolista Pianese che resta saldamente al comando del girone E di serie D. La gara dei bianconeri inizia subito in salita visto dopo appena 20’’ la Pianese va vicina al gol con Boccadamo che si libera in area e serve Ledonne che tira a colpo sicuro ma un difensore ospite riesce a respingere sulla linea. Bella triangolazione della Pianese all’8’ con Proietto che tira un diagonale secco ma Distasio si supera in angolo. I padroni di casa passano poco prima della mezzora. Su calcio d’angolo di Proietto si accende una mischia in area e arriva un tocco di mano in difesa. Dal dischetto Ledonne segna l’1-0. Vicina al raddoppio al 38’ la Pianese con Ledonne che si incunea in area e passa a Mastropietro che cerca di piazzare il tiro sul palo sinistro ma Distasio riesce a respingere di piede. Nella ripresa il Sansepolcro prova a tornare nella gara ma capitola già al 60’ con Mastropietro, che è bravo a finalizzare una triangolazione tra Simeoni e Ledonne e a piazzare la sfera all’angolino destro dell’incolpevole Distasio. Passano cinque minuti e arriva il tris della Pianese ancora con Ledonne. L’azione parte da Bramante, Distasio respinge ma il più lesto di tutti è lo stesso Ledonne: 3-0. Al 70’ altro rigore per la Pianese per atterramento in area di Simeoni. Si presenta al dischetto Bramante e che fulmina l’incolpevole Distasio.

Guido De Leo