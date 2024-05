Sansepolcro, Catacchini e Monni restano?

di Claudio Roselli

Giorni di riflessione per la dirigenza del quando sono trascorse due settimane dall’epilogo di un campionato di serie D che ha visto la squadra biturgense retrocedere direttamente, concludendo al quart’ultimo posto di un girone E che ha emesso i suoi verdetti senza ricorso ai play-out. La volontà rimane quella di inoltrare la domanda di ripescaggio in categoria, poi di capire quanti posti saranno eventualmente disponibili e soprattutto di sapere quante altre società si regoleranno alla stessa maniera del . Ricordiamo che le due volte precedenti dettero ragione ai colori bianconeri: nell’estate del 1995, quando anche in quella circostanza la squadra si classificò quart’ultima (non c’erano ancora i play-out) e otto anni fa, nel 2016, dopo una terz’ultima posizione e un’altra discesa diretta.

"Di certo – fa notare il direttore generale Marco Farinelli – alcune società nelle nostre stesse condizioni non possono aspirare al ripescaggio, perché ne hanno già beneficiato nel corso delle ultime tre stagioni e quindi il regolamento parla chiaro. Nel caso, dovremo attendere luglio prima di conoscere quale sarà la nostra destinazione e quindi, proprio per questo motivo, dovremo prepararci per affrontare entrambe le situazioni, ovvero allestire un organico competitivo per il campionato di Eccellenza umbra e allo stesso tempo farci trovare pronti qualora ci dovessero richiamare in D. E’ chiaro che tutto dipenderà dal numero delle domande e da quello dei posti che ci saranno". Lo staff tecnico di fine stagione potrebbe essere confermato? "E’ un argomento, questo, del quale non abbiamo ancora parlato – sottolinea Farinelli – perché dobbiamo valutare con attenzione i vari aspetti. È pur vero, comunque, che vi sono le condizioni per una possibile permanenza sia del direttore sportivo Emanuele Monni che dell’allenatore Fabio Catacchini. Diciamo quindi che un’idea di partenza c’è, poi sarà l’evoluzione degli eventi a suggerirci di proseguire lungo questa strada, oppure a indirizzarci diversamente". Il titolo sportivo attuale è quello di un’Eccellenza nel quale il ritroverebbe Città di Castello e Pierantonio e incrocerebbe per la prima volta i destini con quelli della neopromossa Pietralunghese, nonostante l’ipotesi formulata di recente in una nota trasmissione domenicale in onda su una emittente televisiva umbra: dare vita a una petizione con la quale si chiederebbe il ritorno anche calcistico di determinate squadre nelle regioni di appartenenza politico-amministrativa.