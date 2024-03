Sansepolcro, derby amaro. Ferri Marini non basta

trestina

3

sansepolcro

1

TRESTINA: Fiorenza 6, Omohonria 7, Bucci 6,5, Conti 7, Contucci 6,5, Sensi 6,5, Belli 7,5 (48’ s.t. Soldani s.v.), Farneti 6,5, Tascini 7, Di Nolfo 7,5 (29’ s.t. Menghi 6), Dottori 6,5 (42’ s.t. Coppini s.v.).

All. Ciampelli 7,5.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Di Stasio 6, Del Siena 5 (36’ p.t. Brizzi 5,5), Fremura 6, Della Spoletina 6 (18’ s.t. Essoussi 5,5), Gorini 6, Borgo 6, Piermarini 5,5 (26’ p.t. Gennaioli 6), Fracassini 5,5 (36’ p.t. Mariucci 6), Pasquali 5,5 (22’ s.t. D’Angelo 5,5), Ferri Marini 6,5, Grassi 6.

All. Bonura 5,5.

Arbitro: Giorgiani di Pesaro 5.

Reti: 23’ p.t. Belli, 34’ p.t. e 14’ s.t. Di Nolfo, 39’ p.t. Ferri Marini (rig.).

Note: allontanati dalla panchina trestinese al 47’ p.t. il preparatore atletico Bubbolini ed al 42’ s.t. l’allenatore in seconda Bogliari.

TRESTINA – Un inconsistente Sansepolcro viene superato in maniera netta da un ottimo Trestina, che conquista con merito i 3 punti e rende ancora più precaria la situazione di classifica dei toscani.

Pochi minuti prima del via sullo stadio "Casini" si scatena un autentico diluvio e la gara si disputa sotto le luci artificiali.

Ciampelli schiera i suoi con un inedito 4-2-3-1 con Omohonria esterno basso e Dottori a fare da schermo a Gorini, sul fronte opposto Bonura propone un 3-5-2.

I locali partono decisi e vanno al tiro dopo neanche 1’ conti Conti. Al 23’ l’attivissimo Belli si avventa su un lancio di Sensi, dribbla il portiere ed insacca.

Il raddoppio arriva al 34’: Di Nolfo recupera palla, triangola con Dottori, entra in area e fa partire una conclusione che non lascia scampo al portiere.

L’allenatore Bonura corre ai ripari ed al 36’ sostituisce ben 3 giocatori. Gli ospiti riaprono i giochi al 39’ con Ferri Marini che si procura un rigore (assai contestato dai locali) e lo trasforma.

La ripresa si apre (9’) con un episodio dubbio in area toscana: Conti termina a terra sull’intervento di Gorini, con l’arbitro che decreta un corner.

Al 12’ punizione di Di Nolfo, con il pallone a lato di poco, quindi 2’ dopo il Trestina cala il tris: lancio per Tascini che appoggia a Di Nolfo, tocco morbido e palla in fondo al sacco. Il Sansepolcro accusa il colpo e nella mezz’ora abbondante che resta da giocare non riesce mai a rendersi pericoloso in fase offensiva (solo una chance nei minuti di recupero per Brizzi, anticipato in extremis da Omohonria).

Paolo Cocchieri