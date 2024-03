"Sansepolcro, serva cattiveria per salvarsi". Bonura chiede di cambiare passo ai suoi

di Claudio Roselli

La speranza è che la sosta pasquale serva per far riordinare le idee e soprattutto per far recuperare i tanti indisponibili al , sempre più impelagato in zona play-out, al punto tale che oggi i bianconeri disputerebbero lo spareggio secco in trasferta e con un solo risultato utile: la vittoria. Lo 0-1 interno di giovedì per opera del Poggibonsi (a proposito, la serie negativa è ora di 2 soli punti nelle ultime sei gare) ha evidenziato, al di là delle pesanti assenze, una squadra volenterosa ma sostanzialmente non determinata come dovrebbe essere chi lotta per raggiungere la salvezza.

"Ci è mancata la giusta cattiveria agonistica – ha commentato il tecnico Marco Bonura – e in casi del genere bisogna trovare il coraggio di andare oltre le difficoltà. Ho notato che tutti hanno svolto il loro compitino, ma adesso occorre quel qualcosa in più. Sul piano fisico stiamo bene, per cui il problema di fondo è soprattutto mentale: in fondo, il Poggibonsi ha trovato il gol in una circostanza peraltro viziata da un fallo nei nostri confronti e mi domando come l’arbitro non abbia potuto ravvisare l’irregolarità, poi abbiamo creato anche noi due-tre situazioni interessanti senza tuttavia concretizzare".

Mettiamoci poi infortuni, indisponibilità e squalifiche: seppure non sia il caso di cercare alibi fra gli assenti, è pur vero che anche la fortuna non vi sta dando una mano. "Pensiamo soltanto al fatto che avevo in pratica fuori due reparti quasi per intero. In difesa, non c’erano Borgo e Della Spoletina, entrambi con un turno da scontare; davanti, avevo già Essoussi ai box (ne avrà ancora per una decina di giorni) e la sera prima della gara anche Ferri Marini aveva avuto problemi di salute. Non dimenticando Mezzasoma: non c’era nemmeno lui, quindi non eravamo sinceramente messi bene già alla vigilia". Mancano cinque giornate al termine e sarà subito scontro diretto a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta (a -5 dal ), che aspetta proprio questa occasione per tentare di riavvicinarsi. Ci sarà pertanto da soffrire anche più del dovuto?

"In quanto a difficoltà, vale per noi come per le nostre concorrenti, perché ancora di sfide dirette ve ne sono diverse. Dobbiamo pertanto cambiare passo, ma questo sarà possibile se diversa sarà la mentalità". E allora, cerchiamo di analizzare il cammino del di qui al 5 maggio. Dopo la trasferta in Versilia, al Buitoni arriverà un Ghiviborgo oramai tranquillo, poi viaggio fino all’Amiata sul campo della Pianese, tornata capolista appena tre giorni fa e ultima al Buitoni contro il Montevarchi, che precederà l’epilogo esterno contro il San Donato Tavarnelle.