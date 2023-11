Sansepolcro, solo un pari. Essoussi salva i bianconeri

sansepolcro

1

mobilieri ponsacco

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Del Siena, Mariucci, Della Spoletina, Bologna (22’ st Longo); Brizzi (8’ st Locchi), Gorini, Pauselli; Pasquali (42’ st Simeone), Essoussi, Mariotti (15’ st Buzzi). All. Bonura.

MOBILIERI PONSACCO (4-1-3-2): Fontanelli; Fasciana, Grea, De Vito, Nannetti (20’ st Matteoli); Bardini; Regoli, Remedi, Innocenti (20’ st Macchi); Panattoni, Nieri (32’ st Milani). All. Bozzi.

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba-Bra.

Reti: 32’ pt Nieri (MP), 28’ st Essoussi (S).

Note: espulso al 31’ st Grea (MP) per condotta antisportiva.

SANSEPOLCRO – Ci ha pensato Essoussi a raddrizzare per il Sansepolcro una situazione che per la durata di quasi un tempo si era fatta oltremodo pesante, con la Mobilieri Ponsacco che sul terreno allentato del Buitoni stava continuando la tradizione favorevole nei confronti dei bianconeri. Alla fine è stata evitata la sconfitta, ma anche il pari serve a poco in uno scontro diretto che la formazione di Bonura avrebbe dovuto vincere, pur essendo scesa in campo con i cerotti per l’assenza di cinque infortunati. Aveva iniziato con il piglio giusto, il Sansepolcro, aggredendo subito un undici ospite che ha avuto due protagonisti: il forte Remedi e il portiere Fontanelli, che ha salvato i suoi in almeno tre circostanze; inizia al 18’ sulla bordata di Mariotti, prosegue al 25’ su Pasquali, volando per deviare in angolo il tiro del giovane attaccante, servito dal cross di Bologna e poi si ripete sventando l’incornata di Essoussi.

Quando sembra che sia alle corde, ecco che invece il Ponsacco trova il gol sul più classico dei contropiede al 32’: Innocenti riceve palla e opera il lancio in profondità per lo scatto sulla sinistra di Nieri, che trafigge Guerri con un colpo sotto la traversa. Prima del riposo, i pisani sfiorano il raddoppio con Panattoni, sul cui diagonale Guerri allunga la punta delle dita. Nella ripresa, dentro fra i padroni di casa Locchi, Buzzi e Longo, che al 26’ cicca ancora una volta la conclusione su un bell’invito di Del Siena, dopo che un minuto prima Gorini aveva sfiorato l’incrocio su punizione, ma il pareggio è nell’aria e al 28’, proprio dal piede di Gorini, parte il servizio in area con correzione aerea di Della Spoletina a beneficio di Essoussi, che da due passi non sbaglia. La situazione si complica per il Ponsacco al 31’, quando Grea viene cacciato dall’arbitro; seppure in dieci, tuttavia, i rossoblù fanno correre un ultimo brivido sulla schiena dei tifosi biturgensi al 38’: punizione di Regoli, colpo di testa di Bardini e miracolo provvidenziale di Guerri.

Claudio Roselli