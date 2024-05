Sansepolcro trionfa: Giovanissimi Sperimentali campioni regionali Under 14

di Claudio Roselli

Numeri da record e uno spiraglio di sereno nel contesto di una stagione segnata dalla retrocessione della formazione maggiore. Quel che per anni ha dominato la scena grazie al suo settore giovanile, è tornato a battere un colpo con la vittoria dei Giovanissimi Sperimentali nel campionato regionale umbro Under 14. La formazione allenata dal tecnico Fabio Marzo ha raggiunto il prestigioso traguardo a inizio mese con la vittoria per 3-1 nella partita giocata allo stadio Buitoni contro la formazione eugubina del Fontanelle. Il successo tra le mura amiche, ottenuto di fronte a una bella cornice di pubblico con tanti amici e genitori dei ragazzi presenti sugli spalti, ha garantito al team bianconero l’aritmetico primo posto in campionato con una giornata di anticipo, in virtù dei 4 punti di vantaggio sul Città di Castello, seconda forza del torneo.

Il ruolino di marcia della squadra è stato impressionante: 67 punti, frutto di 22 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle 24 partite disputate; non solo: ben 118 le reti segnate (una media di quasi 5 a gara) e appena 12 quelle incassate, una ogni due partite. Una dimostrazione di costanza e i forte determinazione da parte dei giovani talenti , che hanno affrontato la stagione con il massimo impegno.

Un ringraziamento collettivo da parte del presidente Marcello Brizzi e di tutta la famiglia bianconera è stato rivolto al gruppo di ragazzini e allo staff "per aver dimostrato le proprie capacità sul rettangolo di gioco, ottenendo un risultato che rende orgogliosa la società, il nostro settore giovanile e l’intera comunità sportiva del Borgo".