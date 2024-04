Sansepolcro, via Bonura. La squadra a Catacchini

di Claudio Roselli

Via anche Marco Bonura e Massimo Pazzaglia dopo 21 giornate e, per ciò che riguarda le restanti cinque di campionato, una soluzione interna per il : Fabio Catacchini, già tecnico della rappresentativa Allievi Under 17 bianconera, è il nuovo allenatore, con vice Jody Zurli, che guida la Juniores Under 19. Una decisione inedita, per non dire storica, comunicata ieri e che ha subito sgomberato il campo da ogni possibile "pesce d’aprile": mai infatti, da quando a inizio anni ’80 il calcio è rinato in città a seguito della scomparsa della vecchia Unione Sportiva, la società aveva deciso di cambiare tre volte in panchina. Certamente, l’ultima striscia negativa (2 punti in 6 gare, con il ko interno di giovedì per opera del Poggibonsi) proprio quando i risultati avevano acquisito un peso maggiore, è stata determinante. "Purtroppo dispiace – ha commentato Bonura con serenità e professionalità – anche se mi rendo conto che vi fosse bisogno di dare uno scossone al gruppo, spento a livello mentale, per cui è normale che la dirigenza abbia fatto le sue valutazioni. Se ritiene che la squadra abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla zona play-out bene ha fatto a esonerare l’allenatore".

Si aspettava una decisione del genere e si sente la coscienza a posto per quanto ha fatto?

"Il calcio è questo: ci può stare e quindi non sono rimasto sorpreso più di tanto. Sul piano personale, non ho nulla da rimproverarmi: non conosco semmai il motivo per il quale poi siamo finiti in questo tunnel: in particolare, non mi so spiegare l’assenza di una reazione emotiva e caratteriale, anche se sono convinto che il ce la possa fare, pur passando dai play-out". Sono invece confermati all’interno dello staff tecnico il preparatore atletico Fabio Cavargini e quello dei portieri, Massimo Prete. Fabio Catacchini da Fighille di Citerna, 40 anni, è stato uno fra i prodotti migliori del settore giovanile del : l’esordio in D a quasi 19 anni, il passaggio alla Pistoiese in Lega Pro, il grande salto in B con le maglie di Rimini e Frosinone (90 presenze complessive) e il ritorno in C con Catanzaro, Forlì e Prato, prima di chiudere la carriera con , Trestina (D), Tiferno 1919 e Lama in Eccellenza umbra.