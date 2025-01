Sansovino, prove di fuga sfidando il Casentino. Viciomaggio-Torrita partita per cuori forti

Riparte oggi il campionato di Promozione con calcio di inizio alle 14.30 e l’anno nuovo inizia subito con una sfida di cartello. Già perchè la capolista Sansovino cerca il 14esimo risultato utile consecutivo andando in casa del Casentino Academy. Quello tra la formazione di Bonini e Chini è uno scontro diretto in piena regola. La Sansovino vanta infatti 36 punti in classifica, cinque in più del Fiesole che sarà di scena in casa del Luco, e 6 punti in più di Pontassieve e Casentino Academy. Basta e avanza per capire quanto sia alta la posta in palio soprattutto con la Sansovino che sogna di poter allungare in classifica provando a mettere in atto una sorta di fuga. Per l’Alberoro di Franchi impegno esterno in casa della Chiantigiana per restare nella colonna di sinistra della classifica. Il Subbiano di Guidotti dopo la vittoria prenatalizia adesso cerca un altro passo in avanti ma non sarà facile contro il Pienza in quello che è un esame di maturità. Per il Montagnano di Giusti invece trasferta in casa del Pontassieve, un avversario decisamente tosto per i torelli che vogliono cancellare la parola crisi dal proprio vocabolario. Per il Viciomaggio partita da non fallire in casa contro il Torrita, per quella che una gara tra penultima e ultima divise da solo due punti in classifica. In programma anche Alleanza Giovanile-Settignanese, e San Piero-Audax Rufina.