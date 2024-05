Santa Maria, la salvezza passa dai play-out. Contro Euro Calcio Firenze pronostico a favore

A distanza di un anno la salvezza in Seconda Categoria del Santa Maria passa ancora una volta dai play-out. Il 30 aprile del 2023 la Florence espugnò 2-0 il Biagioli di Empoli costringendo i gialloblù di mister Tamburini alla retrocessione, poi scongiurata dal ripescaggio, oggi alle 16 sarà invece l’Euro Calcio Firenze a contendere la permanenza in categoria a Giuseppe Bottino (nella foto) e compagni. In classifica le due squadre sono separate da 8 punti in favore del Santa Maria, gli stessi che aveva anche la passata stagione rispetto alla Florence, che ha anche vinto i precedenti stagionali: 1-0 in trasferta e 4-1 sul campo amico. Santa Maria che tra l’altro avrà a disposizione due risultati su tre per festeggiare la salvezza, visto che la miglior posizione in graduatoria con cui ha chiuso il campionato lo premierebbe in caso di parità anche dopo gli eventuali tempi supplementari. L’Euro Calcio finora ha vinto solo 2 gare in trasferta, l’ultima però proprio lo scorso weekend a Sesto Fiorentino, e viene da appena 4 punti nelle ultime 8 giornate.