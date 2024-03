Sant’Agostino al tappeto. Non basta il gol di Fiorini

Futball Cava

2

S. Agostino

1

FUTBALL CAVA: Alpi, Bellavista, Del, Rabiti, Pascucci (6’ st Sciaccaluga), Bandini, Magnani, Parlanti, Grazdhani, Lupattelli, Martoni (21’ st Sango).

A disposizione: Morgagni, Yoada, Ferrara, Carroli. All.: Muccioli.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Zanon, Cantelli, Fiorini, Boreggio (12’ st D’Agata), Franchi, Lenzi, Gherlinzoni, Lodi (11’ pt Guerzoni), Figliomeni (19’ st Matta).

A disposizione: Piazzi, Pancaldi, Giovanardi, Gasparetto. All.: Biagini.

Arbitro: Allkanjari di Rimini.

Reti: 11’ pt Grazdhani (F), 19’ pt Grazdhani (F), 42’ st Fiorini (S).

Note: ammoniti: Bandini (F), Grazdhani (F), Guerzoni (S). Espulso: Grazdhani (F) al 43’ st.

Vittoria casalinga per il Futball Cava Ronco contro il Sant’Agostino. Primo squillo per gli ospiti dopo 2’, con Gherlinzoni che di testa lambisce la traversa su assist di Cantelli. Al 4’, errore in disimpegno degli uomini di Muccioli, Zanoni intercetta un passaggio non perfetto e s’invola verso Alpi, conclusione angolata ma debole che il portiere intercetta.

All’ 8’ infortunio per Lodi che è costretto ad uscire in barella. All 11’ il risultato si sblocca in favore dei locali: sponda in area di Lupatelli che mette Grazdhani in condizione di battere a rete in scivolata alle spalle di Costantino.

Al 18’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pascucci da ottima posizione non inquadra la porta.

Passa solo 1’ e arriva il raddoppio del Cava, con la doppietta di Grazdhani: l’attaccante arriva di gran carriera, ancora su assist di Lupatelli, e insacca da breve distanza.

A 27’ calcia a rete Martoni, Costantino è attento e intercetta. Al 32’ conclusione da fuori area di Boreggio di poco alta sopra la traversa.

Al 39’ lo stesso Boreggio si ripete, Alpi è attento e intercetta a terra. Al 41’ ancora Alpi protagonista su una conclusione deviata di Ceneri. Termina la prima frazione e le squadre rientrano per l’intervallo.

Nella ripresa. dopo 15’, occasione per Gherlinzoni che da posizione favorevole spara alto. Al 24’ ci prova Lupatelli, con palla che sorvola la traversa.

A 3’ dal termine gli ospiti accorciano le distanze: azione dalla destra di Gherlinzoni che crossa in area, Fiorini è lesto per la deviazione vincente. 1’ dopo vengono espulsi Grazdhani e Guerzoni.

Al 3’ di recupero altro ottimo intervento di Alpi su conclusione di Giovanardi.