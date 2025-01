"Sant’Agostino, così non va"

Naufragio interno del Sant’Agostino, la seconda delle ultime tre partite. Tre punti chiave per i playoff per il Gambettola, che accorcia a -3 dalla Sampierana, anche se al momento il vantaggio del Mezzolara è di 10 lunghezze. Per i biancoverdi di Marco Bernacci è comunque una vittoria che conferma il buon momento dopo l’inopinata sconfitta di Faenza: due successi di fila con Russi e Sant’Agostino e cinque gol all’attivo, di cui quattro segnati da un Mancini in gran forma. I ramarri erano rimaneggiati, la più pesante quella di bomber Cazzadore.

Il presidente Bruno Lenzi non cerca alibi: "Il Gambettola ha meritato la vittoria, è stata più concreta della nostra squadra. Dopo il vantaggio arrivato nel tramonto della prima frazione, nel secondo tempo abbiamo provato ad alzare il baricentro per trovare il pareggio, ma ci ha castigato in contropiede. Quella romagnola si è dimostrata una squadra tosta, attrezzata in tutti i fondamentali, fisicamente prestante, nulla da dire".

Come giudica il rendimento della sua squadra? "Non sono contento di come sta andando, troppi alti e bassi. Con il Mezzolara almeno siamo sempre stati in partita, mentre il Gambettola ci è sempre stato superiore. E’ vero che avevamo alcune assenze pesanti, ma non deve essere una scusa. Oltre a Cazzadore, anche Laurenti non è al meglio: quando è venuto da noi doveva recuperare da un infortunio".

Si vede la mano di mister Ricci? "Qualcosa in più si è visto, ma serve di più".

E’ preoccupato di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere? "Eravamo partiti per disputare un campionato tranquillo di centro classifica, per non ripetere altre stagioni sofferte. Per ora il traguardo non è raggiunto, siamo la prima fuori dai play out. Se si guarda la classifica c’è da preoccuparsi. Bisogna cominciare a fare punti e risalire dalla zona potenzialmente a rischio". Domenica prossima gli uomini di Ruggero Ricci saranno a Forlì, dove faranno visita al Cava Ronco.

Franco Vanini