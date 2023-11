Sant’Agostino e Masi guardano al mercato. Torelli in cerca di punte, ramarri un esterno

E’ sfumato al fotofinish il successo per il Sant’Agostino. In vantaggio per 2-1 fino ai minuti di recupero, un rigore trasformato da Salomone strozza in gola la gioia del ritorno al successo per i ramarri. Una delusione per la truppa di Oscar Cavallari, ma bisogna sempre considerare che di fronte avevano il Russi, seconda forza del girone. "E’ un risultato che lascia l’amaro in bocca – commenta rammaricato il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli – Ci sono tanti rimpianti, ma onestamente va sottolineato che il Russi non ha rubato niente, alla fine il pareggio rispecchia quanto si è visto in campo". Non è tutto oro quello che luccica. "Il rammarico è che pochi minuti prima del pareggio dei romagnoli avevamo avuto la possibilità del 3-1 con Giovanardi, ma non siamo riusciti a concretizzare. Ad ogni modo siamo soddisfatti del calcio che riesce a sviluppare la squadra, l’appunto è non riuscire a concretizzare la mole di gioco che riesce a produrre: manca un po’ di sana cattiveria sportiva".

Andrete sul mercato? "Sì, stiamo cercando un cursore di fascia che possa consentire di cambiare modulo di gioco. L’abbiamo già individuato, un fuoriquota con esperienza di Serie D". Se a Sant’Agostino si mastica amaro per il pareggio subìto nel recupero, in casa tricolore si incassa un’altra sconfitta. Al Masi Torello Voghiera è stata fatale la trasferta sull’Appennino bolognese, a Sasso Marconi. Non cerca giustificazioni il direttore sportivo Juri Roda: "La squadra non è stata in grado di rispondere alle sollecitazioni – afferma – Si è visto l’impegno, dopo la sconfitta immeritata in casa con il Diegaro, ma non basta. Dopo una prestazione del genere possiamo solo migliorare; si tenga conto però che eravamo rimaneggiati, senza giocatori importanti come Molossi, Cazzadore, Quarella e Fregnani: quest’ultimo ha giocato solo 10’ ma sono stati sufficienti ad accorciare le distanze. Non abbiamo giocato male, ma abbiamo subìto troppi gol; gli episodi in questa categoria fanno la differenza. L’inesperienza ha pesato, pur senza fare allarmismi.

Già domenica, in casa con il Bentivoglio, possiamo rimetterci in carreggiata".

Roda non nasconde l’intenzione di ricorrere al mercato. "Ci serve un attaccante nel caso in cui il rientro di Cazzadore fosse più lento del previsto e anche un centrocampista. Ci saranno anche dei tagli, che riguarderanno i giocatori che si sono dimostrati non all’altezza della categoria. I rinforzi arriveranno dalla Serie D".

Franco Vanini