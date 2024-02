Sant’Agostino, ecco Biagini: "Ci aspettavamo di più"

Marco Biagini ha guidato ieri sera l’allenamento del Sant’Agostino. Il tecnico bolognese torna dunque ad allenare nel Ferrarese dopo l’esperienza nel Masi Torello Voghiera, alcuni anni con il vento in poppa, tranne l’ultimo, contrassegnato dall’esonero. In questi primi sei mesi di campionato e qualche mese nell’anno scorso Biagini era nel Lentigione, in Serie D, assistente di Eugenio Benuzzi, che a sua volta era subentrato a Paolo Beretti, salvando la categoria ai play out nella primavera 2023. La risoluzione del contratto tra il club ramarro e mister Cavallari risale a lunedì. "CS Sant’Agostino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con l’allenatore Oscar Cavallari e il vice allenatore Paolo Macchia. A entrambi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi, e un grande in bocca lupo per il proseguimento professionale sportivo". E’ lo scarno comunicato che in pratica dà il benservito, sia pure con la formula dell’addio consensuale, a Oscar Cavallari. Era arrivato in estate, fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo Marco Secchieroli, che tanto bene aveva fatto al Galeazza, in Prima categoria. L’allenatore arrivato da Comacchio era partito bene poi si era un po’ incartato. "Ci aspettavamo una classifica diversa – commenta Secchieroli – In particolare nelle ultime settimane abbiamo raccolto poco". Determinante l’ultima partita, in casa con la diretta concorrente Diegaro, partita salvata solo grazie a una prodezza di Marco Costantino, che ha parato il calcio di rigore. Biagini avrà il compito primario di evitare i play out, ma sarebbe gradito anche qualcosa in più. In fin dei conti Cavallari, per una ragione o per l’altra, aveva sempre dovuto arrangiarsi per le tante assenze, oltre alla cessione del centravanti Brito, che nel girone di andata era andato in doppia cifra, per poi cedere alla proposta sostanziosa del Bentivoglio. E’ un tecnico che fa della praticità e della difesa accorta un credo ineludibile, vedremo se avrà conservato il tocco magico.

Franco Vanini