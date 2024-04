Sant’Agostino-Masi, un derby in notturna. La Portuense in casa per consolidare i playoff

E’ il derby ferrarese tra Sant’Agostino e Masi Torello Voghiera a prendersi i riflettori nel turno infrasettimanale del Girone B di Eccellenza, valevole per la trentesima giornata di un campionato che si avvia ormai alla sua fase conclusiva. Si gioca questa sera alle 20.30 al ‘Caselli’, e se per l’undici ramarro la salvezza è in saccoccia – sono nove i punti di vantaggio sulla zona playout –, lo stesso non si può dire per la truppa di Ruggero Ricci, invischiata nella lotta per non retrocedere. Sulla carta la partita di stasera ha molta più valenza per il Masi che per il Sant’Agostino, ma il derby tra queste due squadre è sempre molto sentito, considerati i tanti ex, e dunque azzardare un pronostico non è cosa facile: di certo, i ‘torelli’ avrebbero necessità di centrare i tre punti per allontanarsi da Diegaro e Savignanese, terzultima e penultima in classifica e prime inseguitrici di Cazzadore e compagni nella lotta salvezza.

Anche perché il turno propone la sfida tra Diegaro e Vis Novafeltria, quest’ultima appaiata in classifica al Masi a quota 28, motivo per cui i ferraresi con un successo a Sant’Agostino potrebbero guadagnare punti almeno su una di queste due. In vetta il Granamica di Davide Marchini prova ad accorciare a -2 dal Sasso Marconi ospitando il Pietracuta, terzo a quota 51 punti: impegno non facile per la formazione allenata dall’ex calciatore spallino, che si gioca le ultime chance di agganciare la capolista. Scendendo in Promozione, si è già giocata la sfida tra Consandolo e Mesola, vinta 2-1 dagli argentani di Badije e Colino. Impegni casalinghi, invece, per Casumaro e Portuense: le ‘lumache’ ospitano il fanalino di coda Fossolo, fermo a soli 8 punti in classifica e condannato alla retrocessione, per guadagnare altri punti in una zona playout che vede quattro squadre racchiuse in due sole lunghezze. E a togliere punti ad una delle concorrenti del Casumaro, il Placci Bubano, potrebbe essere proprio la Portuense, che accoglie i bolognesi a Migliarino con l’obiettivo di consolidare la quarta piazza valevole per i playoff. Con un successo i rossoneri allungherebbero a +6 sul Mesola, che potrebbe essere raggiunto dalla Comacchiese, impegnata sul campo dello Sparta Castelbolognese. I lagunari sono reduci dal passo falso sul campo del Valsanterno, e devono tornare a muovere la propria classifica per giocarsi le ultime carte playoff. Tutte le gare delle ferraresi si giocano alle 20.30.

Jacopo Cavallini