Sant’Agostino, nuovo corso. Masi col Sanpaimola

E’ il giorno del debutto sulla panchina ramarra di Marco Biagini, l’allenatore subentrato in settimana a Oscar Cavallari, cui è stato fatale il rendimento del nuovo anno, una serie di pareggi culminato nel pareggio interno nello scontro diretto casalingo con il Diegaro, risultato peraltro salvato in extremis dalla prodezza di Costantino, che ha parato un rigore. Per Biagini è un ritorno nel Ferrarese, dopo l’avventura alla guida del Masi Torello Voghiera, in precedenza aveva lavorato in Serie D al fianco di Eugenio Benuzzi nel Lentigione. Il Sant’Agostino scenderà in campo a Novafeltria, piccola realtà riminese, che vive di calcio che ha un pubblico molto caloroso, che segue la squadra anche in trasferta. "E’ la trasferta più lunga dell’anno – dice Enrico Iazzetta, il capitano – speriamo non incida sul risultato finale. All’andata avevamo vinto noi, avevamo disputato una buona partita. Nel turno precedente il Novafeltria ha perso, ma in precedenza aveva inanellato una bella serie di risultati positivi. E’ una squadra esperta, di temperamento, che non molla mai". "L’impatto nella nuova realtà è stato positivo – racconta Marco Biagini – il gruppo è buono, purtroppo sarà rimaneggiato. A Novafeltria mancheranno Zanon, Lenzi, D’Agata, Gasparetto è al rientro ma non è al meglio, come pure Figliomeni, attaccante che arriva dal Zola dove è rimasto fermo a lungo per infortunio". Il Masi Torello Voghiera invece giocherà in casa, al "Villani" scenderà il Sanpaimola. "Non ha lasciato un buon ricordo – rammenta con disappunto il presidente Claudio Ferioli – fu una sconfitta contraddistinta da errori che ci sono costati la partita. E’ una squadra insidiosa, soprattutto in casa". Affrontate il Sanpaimola con il viatico della vittoria raccolta a Castenaso, nell’anticipo. "Abbiamo giocato veramente bene, speriamo di esserci sbloccati e di aver preso la strada giusta per uscire dall’emergenza in classifica". Anche il Masi ha problema di organico. Ruggero Ricci dovrà rinunciare agli squalificati Valesani e Vanzini, ma quel che è peggio ci sarà la più che probabile indisponibilità di Cazzadore, per un risentimento muscolare.