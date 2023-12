Sant’Agostino rimaneggiato. Arriva il primo ko in casa

sant’agostino

0

massa lombarda

1

: Costantino, D’Agata, Roda, Schiavon, Iazzetta, Cantelli, Lenzi (90’ Anane), Lodi, Fiorini, Guerzoni (74’ Ceneri), Zanon (55’ Gherlinzoni). A diposizione: Piazzi, Pancaldi, Giovanardi, Franchi, Saveri, Galeotti. All. Cavallari.

MASSA LOMBARDA: Lusa, Morara, Gabelli, Campomori, Faccani (64 Tola), Raccagni, Albonetti (86’ Bartolotti), Magri, Innocenti, Brigliadori (77’ Massuemeluyeye Mirco), Fabretti (89’ Galanti). A diposizione: Mafalda, Zhurini, Massuemeluyeye Marco, Draghetti. All.: Scozzoli

Arbitro: Astorri sezione di Piacenza

Marcatori: 4’ s.t. Fabbretti

Note: ammoniti Magri, Campomori, D’Agata, Iazzetta, Fiorini.

Il Sant’Agostino cade a domicilio. Nel turno casalingo i ramarri, orfani del partente Brito, con diverse novità di formazione, tra nuovi innesti e Fiorini nel ruolo di attaccante centrale, perdono per la prima volta in campionato tra le mura amiche. Il primo tiro in porta è del Massa Lombarda, al 5’ azione in verticale per Brigliadori, sul filo del fuorigioco, entra in area e tiro respinto sul fondo da Costantino. Ancora gli ospiti pericolosi al 7’, conclusione da fuori area di Faccani deviata sopra la traversa da Costantino. Un inizio gara con i romagnoli più intraprendenti in fase offensiva, mentre il Sant’Agostino fatica a trovare la conclusione verso la porta avversaria.

Il primo tiro in porta per i padroni di casa arriva al 16’ combinazione Guerzoni per Lodi, controllo e tiro rasoterra di quest’ultimo parato da Lusa. Al 22’ ancora il Sant’Agostino, azione che sviluppo sulla tre quarti con Schiavon, palla in area per Zanon, tiro debole e facile presa dell’estremo difensore del Massa Lombarda. Nella ripresa al 47’ azione dei romagnoli con tiro da fuori area di Albonetti che termina a lato. Al 49’ i romagnoli passano in vantaggio. Azione solitaria sulla fascia sinistra di Fabbretti, che supera D’Agata, entra in area tiro a mezza altezza leggermente deviato da un difensore che beffa Costantino. Il Sant’Agostino prova a reagire, al 58’ azione di Guerzoni e conclusione da fuori area alta sopra la traversa. Al 71’ occasione per i padroni di casa, Lodi verticalizza per Gherlinzoni, tiro deviato sul fondo da Lusa. Ospiti pericolosi al 75’ con Innocenti, che lancia Brigliadori in area, conclusione di poco alta sopra la traversa. Ancora gli ospiti in attacco all’84’, con Innocenti in area: controllo e tiro alto. Il Sant’Agostino non riesce a trovare la rete del pareggio ed esce sconfitto. Mario Tosatti