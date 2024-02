Sant’Agostino riparte in casa col Diegaro

In settimana il Sant’Agostino si è leccato le ferite dopo la sconfitta a Pietracuta, ma punta a tornare in carreggiata oggi pomeriggio (ore 14.30) nel confronto casalingo con il Diegaro, che aveva castigato Gasparetto e compagni all’andata. "E’ una squadra scorbutica – dice Mirco Lodi – che si chiude in difesa e cerca di far male in contropiede e punta a fare innervosire gli avversari con delle sceneggiate per perdere tempo. C’era riuscito l’anno scorso e anche all’andata, tra l’altro con due gol di Diop, ex nostro compagno di squadra nello scorso campionato". Cosa non ha funzionato a Pietracuta? "Noi abbiamo giocato e loro cinicamente hanno sfruttato le uniche occasioni e hanno fatto gol. Servirebbero alcune vittorie per riprendere la marcia interrotta verso una classifica più equilibrata e in linea con il nostro potenziale". Non ci sarà il centravanti ucraino che il direttore sportivo Secchieroli aveva contattato, tutto è sfumato per lungaggini burocratiche, sarà a disposizione dal prossimo campionato. Gioca nella Serie B croata, potrebbe fare la differenza in futuro.

f. v.