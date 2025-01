Sant’Agostino, stop inatteso col Mezzolara. Occasioni sprecate e una rete subita per tempo

mezzolara

2

sant’agostino

0

Troppo Mezzolara per il Sant’Agostino, che ha ceduto l’intera posta alla formazione bolognese. I ramarri erano in formazione rimaneggiata: oltre ai lungodegenti Anostini e Cremaschi, Ricci ha dovuto rinunciare a Corsi e a Cazzadore, rischiato solo nell’ultima mezz’ora di gioco a causa di un risentimento muscolare. Il primo tempo è stato sostanzialmente alla pari, al 35’ l’equilibrio di spezza su una disattenzione difensiva.

Su uno spiovente in area, Costantino è disturbato al momento dell’uscita, il direttore di gara non interviene, la palla arriva a Monaco, che da sotto misura deve solo spingerla in rete. Il Sant’Agostino si rende pericoloso al 41’ con Vanzini, su imbeccata di Roda, ma scivola al momento del tiro da buona posizione.

Subito dopo Laurenti, lanciato da Sarti, impegna il portiere in un tiro da fuori area. Nel secondo tempo c’è la reazione ramarra. Al 18’ un’incomprensione tra il portiere e il centrale difensivo diventa un’opportunità per il nuovo entrato Cazzadore, ma non riesce ad approfittarne. Sempre Cazzadore all’80’ di testa non trova la porta da buona posizione.

Il raddoppio del Mezzolara arriva nell’ultimo minuto di recupero, in contropiede. La formazione bolognese recupera palla nella metà campo ferrarese, scambio tra Ceccarelli e Salonia, l’ex attaccante del Masi Torello Voghiera è bravo a trovare il diagonale vincente. E’ la prima sconfitta del 2025 del Sant’Agostino dopo la vittoria incoraggiante di domenica scorsa in casa con il Reno Sant’Alberto.

Il Mezzolara contro i ramarri ha messo a segno l’en plein, avendo vinto 3-0 a Sant’Agostino all’andata e ieri pomeriggio. Franco Vanini