Sant’Agostino sulle punte: idea Fiorentini

E’ andata a buon fine la trattativa tra Masi Torello Voghiera e Andrea Govoni, di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi. "Briegel" era rimasto disoccupato dopo l’entusiasmante avventura alla guida della Centese, era andato a parlare anche a Bentivoglio, ma alla fine ha preferito il Masi, che è stato il più convincente e dove ritrova un ambiente a lui caro. "Credo che si aspettasse la riconferma a Cento, Briegel aveva voglia di rimettersi in gioco – racconta il direttore sportivo Juri Roda – Trova una piazza che lui conosce per averci lavorato tre anni fa, nel periodo Covid, quando il campionato fu sospeso. Alla ripresa avevamo deciso di cambiare, c’era rimasto un po’ male, ciò nonostante abbiamo sempre mantenuto un buon rapporto". Che cosa avete chiesto a Govoni? "Di cominciare un nuovo ciclo. Dopo la retrocessione la squadra sarà rivoluzionata, l’ideale per un allenatore ambizioso. Il prossimo anno non abbiamo velleità di ritorno in Eccellenza, ma non si sa mai: a Copparo al primo anno c’era una situazione analoga e riuscimmo a vincere il campionato". Il club tricolore puntava a trattenere Fabio Cazzadore, ma l’attaccante preferisce restare in categoria e si è fatto sotto il Sant’Agostino, ma potrebbero farci un pensierino anche Zola Predosa, Mezzolara e Comacchiese (che ha fatto un’offerta), oltre a squadre del vicino Veneto. Il presidente Bruno Lenzi ha dato mandato al direttore sportivo Marco Secchieroli di concentrare una parte rilevante del budget per l’acquisto di due attaccanti dopo le disavventure dell’anno scorso e la difficoltà a trovare la via del gol. Potrebbe tornare in ramarro Michele Trombetta, 30 anni, un centravanti prestante (è alto 1,95 centimetri), scuola Modena, poi Portuense, Virtus Castelfranco e Corticella. Sant’Agostino anche su Leonardo Fiorentini (8 gol in Eccellenza), ex Sasso Marconi, Mezzolara (dove potrebbe tornare) e Granamica; in teoria è una punta centrale, ma potrebbe adattarsi anche a seconda punta, come pure Cazzadore. Sicuro partente da Sant’Agostino Matteo Gherlinzoni (nella foto), verso la Comacchiese di mister Candeloro. Da Masi è con le valigie in mano anche Vanzini, anche lui pare con destinazione Sant’Agostino.

La dirigenza ramarra sta inoltre scandagliando il mercato per trovare un sostituto all’altezza di Daniele Gasparetto, che lascia il calcio giocato per approdare alla scrivania. Sicuro della conferma è Fiorini, che all’occorrenza potrebbe ricoprire il ruolo di attaccante. Chiudiamo con una notizia di Prima categoria: il Santa Maria Codifiume non ha confermato Brunelli in panchina, ha preferito la scelta interna, promuovendo Compagnoni.

Franco Vanini