"Sant'Albino ribalta il risultato: Masciulli, Bruzzichelli, Spignoli e Mustafaj"

Strada

4

Sant’Albino

2

CASTEL SAN NICCOLO’ – I termali, in formazione rimaneggiata, segnano al 30’ con Masciulli. Al 37’ Bruzzichelli, a tu per tu con il portiere, non sbaglia ed è 2-0. Nella ripresa al 48’ gli aretini riaprono il match con Spignoli. Il Sant’Albino si scompone ed al 56’ ancora Spignoli, stavolta di testa, fredda i termali. Il finale è dei locali: all’85’ segna Mustafaj ed al 90’ Ceccherini.