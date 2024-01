Sarà assente in umbria. Garetto squalificato per una giornata

Appena arrivato deve fare subito i conti con il giudice sportivo Marco Garetto. Il centrocampista del Rimini si è visto sventolare in faccia dall’arbitro a pochi secondi dal suo ingresso in campo contro il Pineto, quel cartellino giallo che gli costerà la trasferta di sabato a Perugia. Giudice sportivo con il quale dovrà fare i conti anche la squadra umbra che per il match con i romagnoli dovrà rinunciare al terzino destro, Francesco Mezzoni. Una giornata di squalifica per Garetto e Mezzoni come, nel girone B, per Prezioso e Mondonico dell’Ancona, Sbaffo della Recanatese, Franchini del Pescara e Furno del Sestri Levante. Passando a chi sta in panchina.

Una giornata di squalifica e 500 euro di ammenda per il collaboratore tecnico della Torres, Salvatore Pinna. Una giornata di squalifica per l’allenatore in seconda della Vis Pesaro, Francesco Renzoni.