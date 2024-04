"Sarteano batte Berardenga 2-1 e si conferma in seconda posizione"

OLIMPIC SARTEANO

SARTEANO – Vittoria interna del Sarteano, che supera 2-1 il Berardenga e si mantiene in seconda posizione. La partita viene decisa già nelle fasi iniziali della partita: dopo sette minuti il Sarteano ottiene un rigore per una spinta in area, e D’Addario trasforma dal dischetto. Al 20’, sugli sviluppi di un corner, Martino calcia bene da fuori area e spiazza il portiere sul palo lontano per il raddoppio. Il Berardenga non si arrende, e alla mezzora accorcia le distanze. Nella ripresa il Sarteano va più volte vicino alla terza rete, ma è il Berardenga, nel finale, a sfiorare il pareggio.