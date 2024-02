Sassuolo raggiunge Viola e Honvéd. Lucchese passa come miglior terza

Si completa il quadro delle squadre del gruppo A qualificate per gli ottavi della 74ª Viareggio Cup. A Fiorentina e Honvéd Budapest, che avevano già staccato il pass con una giornata di anticipo, si aggiungono i campioni in carica del Sassuolo, i nigeriani del Beyond Limits (vincitori, come gli ungheresi, del proprio girone), gli americani del Westchester United, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (secondi, come i viola), mentre Lucchese e i brasiliani dell’Ibrachina avanzano come migliori terze. Oggi – al termine delle gare del gruppo B (gironi 4-5-6) – verranno determinati gli abbinamenti degli ottavi. Risultati:

Sassuolo-Lucchese 1-1

Reti: 27′ pt. Giovannetti aut. (S), 45′ Leone (L).

Galatasaray-Westchester 2-3

Reti: 5′ pt. Guner (G), 26′ Cherif (W), 34′ Gjonbalaj (W); 20′ st. Cherif (W), 28′ Dilek (G).

Beyond limits-Fiorentina 6-4

Reti: 4′ pt. Adegboyega (B), 6′ Ayodele (B), 12′ Isaac (B), 38′ Puzzoli (F), 39′ Ogundare (B); 5′ st. Ogundare (B), 14′ Ogundare rig. (B), 16′ Puzzoli rig. (F), 34′ Maiorana (F), 39′ Generali (F).

Stella Rossa-Carrarese 4-2

Reti: 10′ st. Ivanovic (S), 20′ Sansaro (C), 31′ Sansaro (C), 39′ Borovic (S), 43′ Borovic (S), 46′ Yuliang (S).

Alex transfig.-Honvéd 1-1

Reti: 9′ pt. Okoro (A); 2′ st. Nagy (H).

Ibrachina-Pontedera 5-2

Reti: 17′ pt. Cardoso (I), 29′ Versiani (I), 38′ Salvadori (P); 5′ st. Versiani (I), 12′ Enrique rig. (I), 35′ Santini L. (P), 42′ Versiani (I).

Il programma di oggi. Per la 3ª ed ultima giornata della fase a gironi si conclude anche il gruppo B con queste gare tutte alle 15: nel girone 4 Ojodu City-Empoli a Monteboro e Melbourne City-Imolese al “Pagni“ di San Miniato; nel girone 5 Centre National Brazzaville-Torino al “Bibolini” di Lerici (in località Falconara) e Rukh-Uyss New York al “Ferracci“ di Torre del Lago; nel girone 6 Mavlon-Rappresentativa Serie D al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno e Jóvenes Promesas-Avellino al “Martini“ di Viareggio. Le qualificate in anticipo già sicure agli ottavi di questo gruppo sono il Torino ed i nigeriani del Mavlon. La 74ª Viareggio Cup maschile poi vivrà due giorni di riposo (domani e lunedì) per tornare in campo con gli ottavi di finale martedì su questi campi (di cui 3 su 8 in Versilia): “Viola Park” di Bagno a Ripoli (Firenze), “Masini“ di Santa Croce sull’Arno, Ricortola a Marina di Massa, “Bibolini” di Lerici (località Falconara), “Cavanis“ di Capezzano, Marco Polo Sports Center di Viareggio”, “Biagioli” di Empoli e “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta.

Stamani si chiude anche il girone quadrangolare femminile con l’inutile Livorno-Westchester United al “Magnozzi” di Livorno e con, al “Cavanis“ di Capezzano, l’antipasto della finalissima tra le ragazze della Rappresentativa Lnd Under 19 e quelle del Milan campionesse in carica: le due squadre infatti sono già qualificate per l’ultimo atto della 5ª Viareggio Women’s Cup che si giocherà martedì alle 15 al “Ferracci“ di Torre del Lago con diretta tv su Rai Sport.