Savio, spareggi promozione. Delusione per il Faenza

Ultima giornata di campionato in Prima Categoria e ultimissimi verdetti espressi nei due gironi con formazioni ravennati. Nel girone G, capolavoro del Savio che batte 1-0 l’Edelweiss Jolly (già qualificata per la finale playoff) con una rete di Savini al 40’ e si qualifica per gli spareggi promozione contro il San Vittore. Nella zona calda vincono 3-2 Pol. 2000 (contro la Pianta) e Real Fusignano (con l’Azzurra, ora retrocessa) e si affronteranno nei playout, a Fusignano, formazione meglio classificata per la differenza reti generale (-14 contro -16) vista la parità negli scontri diretti (3-1 e 1-3). Nel girone E, delusione per la Virtus Faenza: sconfitta in casa 0-2 (reti al quarto d’ora del secondo tempo di Stranieri e Niyongabo) dal Pontevecchio, diretta concorrente per un posto ai playoff. In verità, le speranze di spareggi promozione per la Virtus erano ridotti al lumicino, annullate poi dalla vittoria del Valsetta Lagaro (2-1) col Sesto Imolese, così direttamente retrocesso in Seconda. Risultati Prima Categoria (30ª giornata). Girone G: Pol. 2000-Pianta 3-2 (13’ pt Benvenuti, 17’ pt Filipi (P2000), 32’ pt e 8’ st Giulianini (P2000), 20’ st Agosta), A. Romagna-R. Fusignano 2-3 (35’ pt Salimbeni, 5’ st Mengozzi (RF), 40’ st Tunde (RF), 35’ st Di Pinto (RF), 50’ st Castagnoli), Carpena-S. Vittore 1-1, F. Ghiaia-Modigliana 0-2 (40’ st L. Bertocchi, 45’ st Violani), S. Sofia-Frugesport 3-1 (27’ pt Belward, 45’ pt Campacci, 24’ st Negrini (F), 48’ st Arpaia), Savarna-Meldola 1-2 (44’ pt Conti (S), 3’ st Anon, 39’ st Ghetti), Savio-Edelweiss 1-0 (40’ pt Savini), Sp. Predappio-Santagata Sport 4-1 (16’ pt Fantucci, 38’ pt rig. Valli (Sa), 6’ st Ferrini, 44’ st Casadei, 48’ st Tani). Classifica finale: Frugesport 64; Edelweiss 59; S. Vittore 56; Savio 53; Modigliana 52; Pianta 45; Carpena 44; S. Sofia, Meldola 41; Sp. Predappio, F. Ghiaia 34; Savarna 33; R. Fusignano, Pol. 2000 31; A. Romagna 23; Santagata Sport 17. Girone E: Virtus Faenza-Pontevecchio 0-2 (15’ st Stranieri, 17’ st Niyongabo). Classifica finale: Petroniano 66; Valsetta 55; T. Pedagna 52; Ceretolese 50; Pontevecchio 47; S. Benedetto 44; Virtus Faenza, C. S. Pietro 43; Basca 39; Dozzese 38; R. Casalecchio, La Dozza, C. del Rio 37; Utd. Montefredente 32; S. Imolese 28; Porretta 11.

u.b.