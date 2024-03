Scandiano in estasi: ha vinto la Coppa Italia. Valestri e Iaquinta liquidano il Bakia

Trionfo totale per lo Sporting Scandiano: i rossoblù sono campioni della Coppa "Minetti" di Promozione. Oltre al prestigioso trofeo conquistato, lo Sporting si è anche aggiudicato il quinto posto nella graduatoria degli eventuali ripescaggi in Eccellenza. Difficile dire se poi il ripescaggio si concretizzerà, dipenderà da eventuali fusioni e altri avvenimenti come mancate iscrizioni e altro, ma intanto lo Sporting è appunto 5° nei ripescaggi. Sul campo di Zola Predosa i reggiani hanno superato per 2-0 il Bakia Cesenatico grazie a Valestri dopo una mischia su corner (33’) e un rigore di Iaquinta (57’) scaturito da un tocco di mano in barriera di un difendente del Bakia. Un risultato storico, che allo scadere poteva essere ancora più netto (Turrini ha sfiorato il 3-0, tiro ben parato da Fabbri). Una gioia enorme per lo Sporting.

Coppa dolce anche per il Daino Santa Croce, che ha conquistato le semifinali di quella di Prima categoria battendo ai rigori la Casalese. Nei 90’ 2-2 (gol reggiani di Magnanini e Rota, per Casalese Denti e Vona.

Ieri serata di recuperi per Prima, Seconda e Terza. Nel girone B sconfitta per il Celtic Cavriago: 2-0 per la Langhiranese grazie a Ciccotto e Anarfi. Nel girone C netto kappao per la Rubierese: esulta il Virtus Cibeno per 3-0 con Paluan e doppio Forghieri.

Colpo degli Original Celtic Bhoys sul campo della Virtus Libertas: decide tutto la rete di Kumih nel primo tempo.

Vittoria per 2-1 all’insegna dei penalty per il Virtus Correggio sul Masone. In gol per la Virtus Guidetti dagli 11 metri e poi Lugli su azione. Rete su rigore anche per gli "orange" con Sakho. Colpo targato Guastalla: 1-0 sul San Prospero Correggio firmato nel primo tempo da Bigi.

Nel girone D sconfitta per il Carpineti: vittorioso lo Spilamberto per 2-1 con Benatti e Bernardi (non basta il rigore di Zaoui). Kappao anche il Casalgrande, sempre per 2-1: inutile il rigore di Lionetti di fronte a Baafi e El Madi.

Poi la Seconda categoria: nel girone B 0-0 tra Virtus Calerno e Gattatico. Pari anche tra Mezzani e Levante (2-2) e tra Fonta Calcio e Fc 70 di Sant’Ilario (per 1-1). Segno "x" anche per la Campeginese: 1-1 sul campo del Busseto, con rigore reggiano di Dominguez che ha risposto a Nadotti. Nel girone D vola in vetta da sola la Barcaccia che ha superato il Novellara per 2-1. Reti di Falbo e di Di Mugno, per i ragazzi della bassa gol di Lorenzini. Solo 1-1 tra Sporting Cavriago e Gualtierese.

Infine la Terza. Invicta Gavasseto-Ramiseto/Ligonchio 6-0 (Lasfar, Melli, Iotti, Cigarini, Moutabin e Cuccolini). Fogliano-Amici di Davude 0-1: l’esperto Nuccini all’88’.

Giuseppe Marotta