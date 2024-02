Scandicci all’esame di maturità. A Foiano per una prestazione top

Per il girone B, oggi alle 14,30, si gioca l’anticipo dell’8ª giornata di ritorno fra Nuova Foiano e Scandicci, gara anticipata per il carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia e tra le più importanti manifestazioni del genere. Un antipasto interessante, un ostacolo assai impegnativo per i Blues del tecnico Claudio Ventrice, contro avversari ostici, pronti ad invertire la rotta dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro giornate.

Pertanto, per questo impegno al comunale dei "Pini" allo Scandicci servirà molta prudenza nell’affrontare un Foiano che con Betti e Adami, i suoi uomini migliori, mira a tornare a brindare.

L’obiettivo della società aretina è di riconquistare un posto nei play off come era preventivato alla partenza. Anche se la gara si prospetta complicata, per dare seguito a un cammino positivo con le vittorie di fila nelle ultime due gare, con le armi che possiede, lo Scandicci può sfruttare benissimo gli affondi affidandosi come al solito ai vari bomber Niccolo Del Pela (capocannoniere con 14 gol), Gioele Grillo (sei reti), Filippo Vezzi e Leonardo Cenni. Per la formazione di oggi, il tecnico Ventrice non potrà utilizzare Giacomantonio che ne avrà ancora per alcune settimane.

Inoltre, si è verificato più complicato del previsto anche l’infortunio alla gamba di Poli (probabilmente sostituito da Corsi) un tassello importante che viene a mancare a centrocampo. Per il resto, la formazione non prevede altri cambiamenti rispetto a quella schierata contro il Valentino Mazzola. Ricordiamo che all’andata al "Bartolozzi" prevalse il Foiano per 2-0 grazie ai gol di Adami e Cacioppini al termine di una gara combattuta ma sfortunata. Infine, la gara sarà diretta da Di Giuseppe di Frosinone, coadiuvato da Gallà e Mucci di Pistoia.

Giovanni Puleri