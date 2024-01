Scandicci, che colpo. L’Ovest vince a Lastra. Audax-Rondine solo 0-0

In Eccellenza è stato un turno caratterizzato da alcune vittorie esterne molto importanti, in particolare nel girone B. Questi i risultati.

Girone A

Lanciotto Campi-Cuoiopelli 0-1. Ancora una sconfitta immeritata per la squadra di Secci che lamenta un arbitraggio non all’altezza. Il gol vincente degli ospiti è di Sgherri.

Girone B

Audax Rufina-Rondinella 0-0. La mira non perfetta di Campagna e Di Vico (Rufina) e di Ricchi e Antongiovanni palo(Rondine) ha protocollato un pari giusto. Ospiti con tre espulsi: Mazzolli, Fantechi e Bertini dalla panchina.

Castiglionese-Scandicci 1-2. Dalla trasferta aretina lo Scandicci torna con tre punti preziosi. Sono bastati pochi minuti al rientrante Vezzi (7 per la precisione) per tornare subito al gol. Alla rete iniziale di Cito la Castiglionese aveva risposto con Falomi su rigore.

Fortis Juventus-Sinalunghese 0-0. Senza il sostegno a centrocampo di Serrotti più quello di Costa, la squadra di Magera non ha avuto forza sufficiente per segnare. I senesi hanno giocato per il punto.

Lastrigiana-Firenze Ovest 1-2. La grande sfida l’ha vinta l’Ovest con il debuttante Taoufik (2006). Al vantaggio di Mazzanti per gli ospiti ha risposto Piazza. Lastrigiana sfortunata con due traverse sulla stessa azione: la prima con Piccione, l’altra con Palaj. Espulso Guasti.

Val. Mazzola-Pontassieve 3-1. Sempre più in crisi questo Pontassieve che non riesce a rialzare la testa: ora sono 14 le sconfitte. I gol: Bartolini, Bianchi su rigore, Bonechi e Cruciani nel finale su rigore.

Siena-Terranuova Traiana 1-0. La capolista Siena vince con rete di Candido.

Baldaccio Bruni-Colligiana 0-0. Grande lavoro delle difese.

Nuova Foiano-Asta 1-1. Un botta e risposta, prima Betti poi Dieme.

Ha riposato il Signa 1914.

Giovanni Puleri