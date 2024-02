Scandicci-Siena, gara batticuore. La partita si gioca al "Bozzi". Sfida fra Del Pela e Galligani

Nel campionato di Eccellenza oggi alle 14.30, si anticipano due gare. Per il girone A vanno in campo River Pieve e Castelfiorentino per la 22ª giornata, mentre per il girone B si gioca Scandicci-Siena relativa alla 26ª giornata. Proprio su quest’ultima sfida sono puntati i riflettori, gara che si gioca allo stadio "Bozzi" per consentire ai numerosi tifosi bianconeri di assistere al match contro i Blues di Ventrice in quanto l’impianto del "Bartolozzi" è troppo piccolo.

Si tratta di un antipasto d’eccezione che non deluderà le aspettative in quanto lo Scandicci del presidente Fabio Rorandelli con le tre vittorie consecutive ha dimostrato di essere tornato a risplendere, determinato più che mai a conquistare ormai il secondo posto, Oltre a questo motivo d’interesse, in casa Scandicci è forte anche il desiderio di riscattare la sconfitta di misura subita all’andata per la rete messa a segno da Galligani. Un match clou che metterà a fuoco anche la sfida fra i due attaccanti più prolifici del girone: Del Pela da parte dei padroni di casa, capocannoniere con 14 reti, dall’altra sponda Galligani che fin qui ha realizzato 11 gol. Un Siena ancora imbattuto che va in campo sempre per vincere. Per la formazione dello Scandicci, il tecnico Ventrice che ha tutti a disposizione tranne i due infortunati, Ammannati e Giacomantonio, è molto probabile che riconfermi la formazione vittoriosa sul campo del Foiano, con la possibilità di utilizzare durante la gara anche Liberati, Vezzi, Cenni, Alfani e Lastrucci. Nel Siena non ci sarà Cristiani ancora infortunato, mentre ci sarà da sciogliere il dubbio su Aseged Ivan. E’ probabile che il tecnico bianconero Magrini propenda a schierare la stessa formazione che ha passeggiato sul Pontassieve con l’attacco formato da Candido alle spalle di Boccardi e Galligani. Infine, arbitra Lorenzi di Pistoia, coadiuvato da Argiolas di Pisa e da Bagnolesi sez. Valdarno.

Giovanni Puleri