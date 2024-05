Scandicci-Signa, derby play off. Chi passa si gioca la promozione. Lastrigiana-Rufina per i play out

Per come si è conclusa questa interessante stagione del girone B di Eccellenza, con previsioni in gran parte avverate dopo le prime giornate del campionato, c’è da ritenersi molto soddisfatti. Sorvolando sulla promozione in serie D del Siena che ha chiuso la stagione anche imbattuta, la regular season ha sentenziato che il Terranuova Traiana giunta seconda, lo Scandicci terzo e Signa 1914 al quarto posto, saranno le squadre che si sfideranno ai play off, esclusa la Colligiana per via della forbice. Invece, per evitare di fare compagnia al Pontassieve in Promozione, ai play out si sfideranno Lastrigiana-Rufina e Asta-Firenze Ovest; purtroppo altre squadre fiorentine sono a rischio retrocessione.

Si parte subito domenica con sfide che in caso di parità al 90’, saranno necessari i tempi supplementari. Persistendo nuovamente la parità, sarà dichiarata vincete la squadra meglio classificata al termine della stagione. Per i play off, con il Terranuova Traiana già qualificata per la finale, l’attenzione si sposta tutta al "Bartolozzi" dove domenica (ore 15) si giocherà l’attesa semifinale fra Scandicci e Signa 1914.

Per fare l’impresa cosa servirà allo Scandicci? "Contro un’avversaria molto organizzata che possiede ottime individualità, servirà la partita perfetta. – puntualizza il tecnico dello Scandicci, Claudio Ventrice –. Giocando in casa partiamo avvantaggiati con due risultati su tre, però sono partite sempre in bilico fino all’ultimo: basta un episodio per stravolgere il risultato. E’ una grande occasione che vogliamo far nostra".

In casa Signa invece come vivono la vigilia? "Contro uno Scandicci che ha qualità molto importanti – dichiara il presidente del Signa, Andrea Ballerini – sarà una battaglia alla quale serviranno cuore, grinta, qualità, carattere e capacità di soffrire per arrivare alla vittoria necessaria per accedere alla finale".

Giovanni Puleri