Scandicci, torna Meucci. Oggi la sfida-rilancio con la Fortis Juventus

Oggi Scandicci e Fortis Juventus recuperano la 10ª giornata del girone "B". Alle 14.30, allo stadio "Bartolozzi", si profila un antipasto natalizio di spessore fra due squadre in cerca di rilancio, con lo Scandicci che torna in campo alle prese con alcuni infortuni. Defezioni pesanti che hanno coinvolto giocatori come La Rosa, Menini, Vezzi e Ammannati. Per gli ultimi due si parla di stagione praticamente finita. La società ha concluso un’operazione di mercato per sopperire all’assenza di Ammannati. Il nome è quello del rientrante Elia Meucci (1997) che nelle ultime ore si è svincolato dal Pontassieve. E’ probabile che contro a Fortis i nuovi arrivati, Mengue e Ridolfi saranno schierati dal tecnico Ventrice (foto).

Anche in casa Fortis la situazione non è migliore. L’allenatore Magera non potrà disporre di Calzolai, Torricelli, Marucelli per infortunio e di Oitana; quest’ultimo da qualche giorno ha già pronta la valigia in quanto secondo voci di mercato potrebbe approdare al San Donato Tavarnelle.

G.Pul.