"Scarlino e Cinigiano pareggiano 2-2: Bracciali e Monterisi in rete per i padroni di casa" Nel match tra Scarlino e Cinigiano, termina in parità 2-2. Reti di Bracciali e Monterisi per Scarlino, Coralli e Pastore per Cinigiano. Arbitro Frati di Piombino.