Scarpa d’oro mugellana. Gori guida la classifica dei bomber

In questa stagione è molto serrata la lotta per aggiudicarsi la "Scarpa d’Oro Mugellana". La classifica vede i primi cinque nello spazio di appena tre punti. In testa si conferma il centrocampista del San Piero a Sieve Mattia Gori, che precede l’ex professionista Claudio Coralli della Gallianese, il primo 40enne (compirà 41 anni tra meno di un mese) in lizza per vincere il riconoscimento.

Il trofeo, come sempre promosso dalla redazione sportiva di Radio Mugello nell’ambito della trasmissione del lunedì sera "Contropiede", premia da 21 anni i migliori bomber del calcio dilettanti di Mugello e Valdisieve.

La classifica: 1) Gori (San Piero a Sieve) 13,05 punti; 2) Coralli (Gallianese) 13; 3) Cavicchi (Spartaco Banti Barberino) 12,50; 4) Parrini (Luco) 11,60; 5) Rosi (Reconquista) 10; 6) Di Vico (Audax Rufina) 8,50; 7) Enzo Caleca (Firenzuola) 8; 8) Camara (San Godenzo) 7,50; 9) Simiele (Gallianese), Luchi (Reconquista) e Casini Benvenuti (Sagginale) 7.