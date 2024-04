Scatto Tarros Sarzanese nella corsa salvezza. Il Don Bosco cede alla corazzata Bogliasco

beverino

2

tarros

3

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Lufrano, Moussavi, D’ Imporzano, Pieroni (60’ Morachioli), Crafa, Del Santo, Benmoumen (84’ De Cillis), Lunghi, Cupini (65’ Pannone). (A disp. Bottegal, Grippino, Ruberto, Pesalovo).

TARROS SARZANESE: Blandi, Negri (46’ Mazzi), Cristiani, Bergitto, Lanterna, Musemi (25’ Fagagnini), Neri, Giovannoni, Petriccioli, Tivegna (93’ Di Salvo), Di Martino (66’ Luca). A disp. Pagani, Fagagnini, Lucchi, Mannelli.

Arbitro: Bresciani di Chiavari

Reti: 8’ e 89’ Petriccioli, 14’ Cupini, 18’ (rigore) Lunghi, 56’ Bergitto.

BEVERINO – Con una doppietta del ’solito’ Petriccioli, a segno all’inizio e agli sgoccioli del match, la Tarros Sarzanese vince anche a Beverino in un match importante nella lotta per la salvezza. La Tarros fra tre passi avanti mentre il Beverino incassa una battuta d’arresto.

L’attaccante rossonero segna subito di testa su cross di Negri, che rimpiazza Lucchi infortunatosi in allenamento. Pareggio con un rasoterra di Cupini imbeccato da Lunghi, il quale poco dopo firma il sorpasso, trasformando un rigore concesso per un fallo di mano su tiro di Crafa. Nella ripresa, dopo un paio di belle parate di Blandi, Bergitto pareggia con un eurogol sotto l’incrocio dei pali. Poi il guizzo finale di Petriccioli che decide la gara a favore dei sarzanesi che si mettono in tasca tre punti importanti.