Schedina confidential. Giorgio Dal Cielo fa il pronostico Nel campionato di Serie B 2023-24, Michele Mecherini della Vecchia Guardia ha previsto sei risultati della Schedina Spezia’s Confidential in onore di Rino Capellazzi. In testa alla classifica ci sono Il club Pucciarelli e il club Romito con dieci punti. Giorgio Dal Cielo del gruppo Noi sonà per le Aquile ha pronosticato la ventiseiesima giornata.