Schedina confidential. Matteo Croce porta al successo l’"Avamposto»

Anche per questa stagione si è conclusa la Schedina Spezia’s Confidential abbinata al campionato di Serie B. Dopo lo spareggio tra i primi classificati, Avamposto Bianconero e club Cavatorti, si è aggiudicato il premio in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi, il club Avamposto Bianconero capitanato da Matteo Croce che, sul filo di lana, ha superato Lorena Bardi del club Franco Cavatorti. La classifica, dopo lo spareggio, è la seguente: primo classificato Avamposto Bianconero a 18 punti; secondo club Cavatorti (16); terzi club Romito, Pucciarelli e Fuori di Spezia (10); quarti Vecchia Guardia e ASC Community (9); quinti Alta fedeltà, Fedelissimi, Tutti pazzi per le Aquile e Orgoglio Spezzino (8); sesti Noi sonà per le Aquile e club Riviera (7); settimi Belini Frizzanti, Aquile Riomaggiore e club Bragazzi (6).