SCONFITTA A SANSEPOLCRO. Il Seravezza resiste in dieci. Poi arriva la beffa nel recupero

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Della Spoletina; Mezzasoma, Piermarini (41’ st Gennaioli), Gorini (29’ st Essoussi), Fracassini, Del Siena (44’ st Brizzi); Pasquali (29’ st Buzzi), Ferri Marini (47’ st Orlandi). All. Bonura.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini (39’ st Sforzi), Granaiola; Brugognone (20’ st De Ferdinando), Putzolu (41’ st Delorie), Camarlinghi (14’ st Lopez Petruzzi); Benedetti (36’ st Mugelli). All. Amoroso.

Arbitro: Lorenzo Moretti di Cesena.

Rete: 45’ st Essoussi.

Note: espulso all’11’ st Salerno (SP) per somma di ammonizioni.

SANSEPOLCRO – Aveva resistito fino al 90’ con un uomo in meno il Seravezza Pozzi, rimasto in dieci oltre mezzora prima per l’espulsione di Salerno. Ma mentre stavano per iniziare i 7 minuti di recupero di una partita avviata verso uno 0-0 che appariva come l’esito più giusto per quanto espresso dalle due squadre, il Sansepolcro ha trovato il gol decisivo: Buzzi dalla sinistra pesca in area Ferri Marini, bravo nell’avanzare per poi tirare: il palo salva Lagormarsini, ma la palla torna sul piede di Essoussi, che gonfia la rete. Per gli azzurroverdi è l’amara resa sul terreno di un Buitoni che esplode di gioia per una vittoria trovata all’ultimo tuffo. La cronaca si apre al 13’ con il tiro-cross angolato di Pasquali, deviato sopra la traversa dal portiere ospite, che al 16’ blocca una girata non potente ancora di Pasquali. Risponde il Seravezza al 20’ con un lungo lancio su Camarlinghi, che brucia nello scatto i difensori, spedendo fuori a tu per tu con Di Stasio.

Nella ripresa, la grande occasione per il Seravezza: al 2’, sull’angolo battuto dalla destra, Mannucci anticipa di testa Di Stasio e sulla linea salva in acrobazia Ferri Marini, con proteste dei versiliesi perché ritenevano che la sfera avesse oltrepassato la linea bianca. All’11, secondo cartellino giallo a indirizzo di Salerno e Seravezza in dieci, ma i padroni di casa non riescono a costruire granchè nemmeno con la superiorità numerica, ad eccezione della correzione aerea di Mezzasoma (32’) su invito di Della Spoletina, con parata di Lagomarsini. Il resto è già stato descritto e i 7 minuti di recupero non cambiano la situazione.

Claudio Roselli