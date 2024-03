Sconfitta fatale in casa. Il Renate esonera Colombo

MEDA (Monza Brianza)

Dopo 163 giorni l’Arzignano torna a vincere in trasferta e non poteva che farlo a Meda dove il Renate colleziona la sconfitta casalinga di fila numero sette. Fatale ad Alberto Colombo che al termine del match perso 3-0 è stato esonerato; al suo posto verrà richiamato Massimo Pavanel che aveva iniziato la stagione per poi essere sollevato dall’incarico a dicembre per far posto, appunto, a Colombo. Che paga a caro prezzo un cammino al "Favini" da retrocessione; l’ultima vittoria interna è datata 7 gennaio, l’ultimo gol segnato tra le mura amiche risale al 20 gennaio, inutile nell’1-5 contro la Pergolettese. Esordio invece con vittoria per il nuovo tecnico dell’Arzignano Simone Bentivoglio subentrato in settimana a Bianchini; nel girone di ritorno i gialloblù avevano vinto una volta sola. Cronaca. Primo tempo noioso ed equilibrato. Timido l’approccio degli ospiti che per la prima volta sperimentano contro un’avversaria le nuove indicazioni del trainer. Il Renate invece è quello che siamo soliti vedere a Meda. Un lampo lo regala Anghileri che legge bene un pallone respinto dalla difesa veneta e senza pensarci due volte calcia con ottima coordinazione di destro da fuori area a incrociare, mira appena imprecisa. Poi c’è il colpo di testa di Possenti che svetta nel cuore dell’area su cross ancora di Anghileri, ma l’impatto non è ottimale. Al 38’, improvviso il vantaggio esterno. Cross da destra, difesa nerazzurra piazzata ma immobile, Parigi di testa insacca. Il 2° tempo comincia peggio. Ancora da destra Mattioli, Faggioli è davanti al suo marcatore nell’area piccola, Ombra tocca ma non abbastanza. Parigi fa il terzo.