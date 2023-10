Scontro di alta classifica. Mantova, è big match a Verona. Possanzini torna in panchina

Dopo aver conquistato la vetta in solitaria del girone A di serie C nel turno infrasettimanale, il Mantova è chiamato subito a superare un nuovo esame di maturità. Alle 16.15, infatti, la squadra biancorossa, che ritroverà in panchina mister Possanzini, dovrà rendere visita ad un avversario temibile come la Virtus Verona, rivale solida che può contare anche su un campo stretto ed insidioso come il "Gavagnin-Nocini", tradizionalmente ostico per i virgiliani. Una sfida di alta classifica che si preannuncia aperta ad ogni risultato e che sarà seguita da un nutrito numero di tifosi ospiti. Pure Davide Possanzini concorda con l’importanza del match odierno: "Finora abbiamo guardato prima di tutto alle prestazioni – è l’analisi dell’ex attaccante – ed è in questa direzione che dobbiamo proseguire. Il risultato può venire come conseguenza, ma si tratta di un obiettivo del lungo periodo. Non dobbiamo lasciarci prendere dall’ansia del risultato, ma continuare a credere in quello che stiamo portando avanti".Luca Marinoni